Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan Çayırovalı minikler, ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliğinde, eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı miniklerin eğitim adresi olan ve ilçedeki okul öncesi yaş grubundaki çocukları, okul dönemlerine daha özgüvenli, daha donanımlı, daha bilgi ve birikimli olmasına imkan sağlayan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde çok renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

‘Yerli Malı Haftası’ kapsamında düzenlenen programda, Çayırovalı minikler, ülkemizin kültürünü ve ürünlerini çok güzel bir şekilde sergiledi. Her yöreye uygun kostümler giyen minikler, çiğ köfte yoğurmadan, yün dövmeye, halı dokumadan, zeytin kırmaya birçok alanda gösterilerini sundu.

YAŞAYARAK ÖĞRENDİLER

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde düzenlenen ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliğine veliler de katılım gösterirken, minik çocuklar hazırlanan ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ tablosunun önünde hatıra pozu çektirdi. Çayırovalı minik öğrencilerin yerli malı kullanımının önemini kavradığı, yöresel lezzetleri tanıdığı ve keyifli zaman geçirdiği program velilerden tam not alırken, Çayırovalı veliler, bu güzel etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.