Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, MSKÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törenle, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından imza altına alındı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ve eski hükümlülerin, kişisel gelişimlerini destekleyerek yeniden topluma kazandırılmaları hedefleniyor. Bu doğrultuda, yükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanması, bağımlılıkla mücadele edilmesi ve denetimli serbestlik personeline yönelik destekleyici geliştirme programlarının hazırlanıp yürütülmesi planlanıyor.

Protokol ile denetimli serbestlik sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, üniversite ile adli kurumlar arasındaki iş birliği güçlendirilerek daha geniş kapsamlı sosyal projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İmza töreninde konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, bu protokolün Muğla için önemli bir adım olduğunu ve iş birliğiyle olumlu sonuçlar elde edileceğine inandıklarını belirtti.