Mersin'de 18 Eylül'de trafikte yaşanan yumruklu saldırıya ilişkin, müştekilerin şikayeti üzerine olay tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İddiaya göre, 18 Eylül'de trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, ani şekilde önüne kıran başka bir sürücüye selektör yaptı. Bunun üzerine aracından inen şüpheli, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı. Şüpheli, olayın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Saldırı anları, araçta bulunan ön koltuktaki bir yolcu ile arka koltukta oturan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı.

18 Eylül'de yaşanan olay sonrası, Görüntülerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın meydana geldiği tarihte müştekilerin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldığı, eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi. Soruşturmanın adli süreç çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.