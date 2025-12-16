Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lisede öğrencilerden birinin doğum günü için alıp dağıtılan çikolatayı tükettikten sonra rahatsızlandığı ileri sürülen 10 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okulda 9. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, dışarıdaki bir marketten doğum günü nedeniyle alınan çikolataları tükettikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi nedeniyle okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 10 öğrenci okula sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu hastaneye giderek rahatsızlanan öğrencilerle ilgili bilgi aldı. Okuldaki bir öğrencinin doğum günü nedeniyle 2 koli çikolata aldığı markete giden zabıta ekipleri de incelemelere başladı. İlk incelemelerde sağlıksız ortamda tutulan ve tarihi geçmiş bazı ürünlerin olması dikkat çekti.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.