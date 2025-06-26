Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2025 yılı ilk Basın Kartı Komisyonu sonucu Eskişehir’de ilk kez ’Basın Kartı’ almaya hak kazanan basın mensuplarına kartlarını dağıttı.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Bugün, basın kartı almaya hak kazanan arkadaşlarımıza kartlarını teslim edeceğiz. Basın kartı almaya hak kazanan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Basınımız, gece gündüz demeden, yaz kış demeden haber peşinde koşarak halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasında çok büyük emekler sarf ediyor. Sizleri mesai arkadaşları olarak görüyoruz ve bu anlamda her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.