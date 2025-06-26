Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde 75 çocuk sünnet edildi.

Vakıf sistemi, ecdadımızın yüce gönüllülüğünün tezahürüdür

Etkinlikte yaptığı konuşmada sünnet şöleni gibi organizasyonların Türk milletinin vakıf geleneğinin bir devamı olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Sünnet şölenleri, vakıflarımız tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki hayır faaliyetlerinden sadece biridir. Ecdadımız, malını ve mülkünü bu tür hayırlı işler için vakfetmiş; gelirlerini de bu amaçlara harcanmak üzere bırakmıştır. Kışın yem bulamayan kuşlara yem vermekten, yolda kalanlara yardım etmeye; hastanelerden okullara kadar birçok alanda vakıf kurulmuştur. Bunların hepsi, ecdadımızın yüce gönüllülüğünün ve yüksek karakterinin birer tezahürüdür. Bugünkü şölen de, bu yüce gönüllülüğün Antalya’daki bir yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.

Evlatlarımızın gözlerinde, Türkiye’nin geleceğini görüyoruz

Antalya’da gerçekleştirilen hayır faaliyetlerinde kurum ve kuruluşların yanı sıra Antalya’da faaliyet gösteren işletmelerin de önemli payı olduğunu belirten Vali Şahin, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz öncülüğünde, Antalya’da çok sayıda hayır faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Kurumlarımızın yanı sıra, Antalya’daki işletmelerimiz de bu tür etkinliklere destek vermektedirler. İşte yardımlaşma, dayanışma ve vakıf kültürü budur. Bizi biz yapan bu değerlerdir. Tüm kurumlarımızla birlikte vakıf kültürüne ve vakıf eserlerine sahip çıkmak ve vakıf faaliyetlerini desteklemek bizim medeniyetimizin bir gereğidir. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise hepimizin sorumluluğudur. Bizler, evlatlarımızın gözlerinde Türkiye’nin geleceğini görüyor ve onlarla birlikte ülkemizin çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Yeter ki bizi biz yapan değerlere, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkalım" sözlerini kaydetti. Konuşmaların ardından, sünnet olan çocuklara hediyeleri Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin tarafından takdim edildi ve günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, aileler ve çocuklar katıldı.