Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, "İsimler yavaş yavaş belirleniyor ama açıklanmıyor. Futbolda açıklandığı zaman manipüle edilir. Bunlara mahal vermemek için ketum bir tutum içerisinde transfer çalışmaları devam ediyor" dedi.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar ve Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Ankara şubesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gençlerbirliği’ni fabrika ayarlarına döndürmeye çalıştıklarını belirten Murat Karahan, "Bunca yıl bu noktaya rahmetli efsane başkanımız İlhan Cavcav’ın tesis ettiği kendine özgü bir kurumsal yapısını yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerbirliği’nin altyapısı bugüne kadar Türk futboluna onlarca yıldız yetiştirmiş. Gençlerbirliği, Türk futbolunun belki de lokomotif takımlarından bir tanesi olmuş. Altyapısını eski şaşalı günlerine döndürmek için çalışmalar var" diye konuştu.

"Ketum bir tutum içerisinde transfer çalışmaları devam ediyor"

Kulübün Süper Lig’de ihtiyacı olacak transferler için çalışmaların başladığını vurgulayan Karahan, "Şu anda isimler yavaş yavaş belirleniyor ama açıklanmıyor. Futbolda açıklandığı zaman manipüle edilir. Fiyatlar yükseltilir. Bunlara mahal vermemek için ketum bir tutum içerisinde transfer çalışmaları devam ediyor. Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de ilk hedefi, önce kalıcı olmak. Biz Süper Lig’e yükselmedik aslında ait olduğumuz yere geri döndük" ifadelerini kullandı.

Hakan Kaynar: "Süper Lig’de mücadele edecek çoğu takımdan ekonomik manzara açısından pozitif bir yerdeyiz"

Geçmişte bir gazeteciye ‘Gençlerbirliği’nden kötü yönetilen 3 takım Türkiye’de mutlaka bulunur’ dediğini belirten Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar ise, "Kendi tarihimizle kıyasladığımızda mali olarak çok parlak bir dönemde olmayabiliriz ama emin olun Süper Lig’de mücadele edecek çoğu takımdan ekonomik manzara açısından pozitif bir yerdeyiz" açıklamasında bulundu.