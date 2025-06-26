Ardahan Belediyesi Galericiler Sitesi için yapılan hazırlıklar tamamlanarak temel atma çalışmaları başladı. Başkanımız Faruk Demir’inde incelemeler yaptığı çalışmaların önümüzdeki aylar içerisinde tamamen bitirilerek galerici esnafının yeni yerlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

Ardahan’da yıllardır kent merkezinde konumlanarak kaldırımlar üzerinde araçlarını satışa sunup kötü görüntülere sebep olan, vatandaşların da büyük tepkisini toplayan Galerici esnafına destek Belediye Başkanı Faruk Demir’den geldi. 31 Mart seçimleri öncesi ikinci dönemi için en büyük projelerinden biri olarak şehir merkezinden uzakta bir Galericiler Sitesi yapacağını açıklayan Başkan Demir, bir sözünü daha tutarak Ardahan’da yeni bir ilke daha imza attı.

Ardahan Belediyesi yeni şehirlerarası modern otobüs terminalinin hemen yakınında inşa edilecek olan Galericiler Sitesi’nin temel atma çalışmaları başlayarak son sürat devam ediyor.

"Galericiler sitemiz hayırlı olsun"

İş makinelerinin yürüttüğü alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen projenin mimarı ve uygulayıcısı Başkan Faruk Demir, yaptığı açıklamada; "Ardahan’ımız için yeni bir dönem bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Şehrimiz adına çok mutluyum. Ardahan Belediyesi olarak bir ilke daha imza atmış oluyoruz. Yapılamayanları yine bizler yapmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız Galericiler Sitemiz tekrardan hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.