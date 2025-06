Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme, üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek Özdağ için 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliyesine karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada Silivri Cezaevi’nde görülen duruşmaya katıldı.

Çağlayan Adliyesi’nde yapılması planlanan duruşma, salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Silivri’deki iki numaralı duruşma salonunda gerçekleştirildi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından an be an aktarılan duruşmaya ilişkin paylaşımlarda, Prof. Dr. Özdağ, salona alkışlar ve “Bozkurt Ümit” sloganları eşliğinde girdiği bildirildi.

Duruşmada savunma yapan Özdağ, X platformundaki paylaşımlarının şiddete çağrı ya da suç işlemeye teşvik içermediğini belirtirken, “İddianamedeki paylaşımlar, yıllar önce ülkemizin geleceği ve kamu düzeni için yaptığım uyarılardan ibaret. Sovyetler döneminde önce suçlu belirlenir, sonra suçlamalar uydurulurdu. 2025 Türkiye’sinde de benim için durum aynı” ifadesini kullandı.

Mücadele kararlılığını vurgulayan Özdağ, “Türkiye ve Türk Milleti için verdiğim bu mücadele nedeniyle beni cezaevine geri yollayacaksanız, yollayın! Bütün Türkiye’yi mi tutuklayacaksınız? 5 aydır yatıyorum, bu suçtan en yüksek cezayı alsam zaten bu kadar yatardım!” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliyesine karar verdi.

Bu arada Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından "Ümit Özdağ tahliye oluyor" başlığıyla canlı yayın başlatıldı.

Ümit Özdağ tahliye oluyor! - Canlı Yayın https://t.co/ozBduIVFFI— Ümit Özdağ (@umitozdag) June 17, 2025