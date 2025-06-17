Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen 2025 yılı orman yangınları işbaşı eğitimleri tamamlandı.

Eğitimlerin son ayağı, Tarsus ve Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla Karabucak’ta gerçekleştirildi. Teorik bilgilendirme ile başlayan programda, ardından yangın tatbikatı yapılarak ekiplerin saha uygulama becerileri test edildi. Eğitimlerde yangın sezonu öncesi hazırlıklar gözden geçirilirken, iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı konularına da özel önem verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, eğitimlerin yangın sezonu öncesinde eksiklerin görülmesi ve sahada daha etkin müdahale için büyük önem taşıdığını belirterek, "Başta iş güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımı olmak üzere, tüm personelimizin sezon boyunca görevlerini hassasiyetle yerine getirmesini bekliyoruz. Yangınla mücadelede tecrübemize güveniyoruz" dedi.

Eğitimlerin ardından yapılan tatbikatla ekiplerin yangına müdahale süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.