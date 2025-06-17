Menemen’de 106 yıl önce Yunanlar ve yerli Rumlar tarafından şehit edilen Kaymakam Kemal Bey, şehadetinin yıl dönümünde anıldı. Şehit Kemal Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kaymakam Kemal Bey, sadece Menemen’in değil, tüm Türk milletinin vicdanında ve hafızasında yaşayan bir semboldür. Bizler tarihimize, bayrağımıza, kültürümüze sahip çıktıkça herkes bilsin ki Mustafa Kemal’ler de Kaymakam Kemal’ler de tükenmeyecek" dedi.

Menemen, bir asırdan uzun süre geçmesine rağmen kahramanlığıyla hafızalara kazınan Şehit Kaymakam Kemal Bey’i unutmadı. Menemen’in Yunan işgali öncesinde ve işgal döneminde görev yapan ve milli mücadeleye önemli katkılar sunan Kaymakam Kemal Bey, şehit edilişinin 106’ncı yıl dönümünde, Şehit Kemal Bey Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde anıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, ilçe protokolü, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Menemen Liseliler Derneği Başkanı Özcan Güleç ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Gazi Astsubay İbrahim Koşik, Şehit Kemal Bey’in anısını yaşatmanın önemine değindi.

Törende konuşan Araştırmacı Yazar Oktay Özengin, İzmir’de Yunan işgalinin başlangıcından itibaren yaşanan süreci, Kaymakam Kemal Bey’in yaptığı çalışmaları, şehit edilişini ve Menemen’de Türklere yönelik yapılan katliamı anlattı.

"Kaymakam Kemal’ler de Mustafa Kemal’ler de tükenmeyecek"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Şehit Kemal Bey’i rahmetle anarken, "919 yılında, Anadolu işgal altındayken, Kaymakam Kemal Bey bir makamdan, bir mevkiden ibaret değildi. O, milletin haysiyetiydi. Onun "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek gösterdiği duruş, Menemen’in onurudur, Anadolu’nun bağımsızlık çığlığıdır. Bu toprakların kolay vatan olmadığının kanıtıdır. Gözü dönmüş işgalciler tarafından şehit edilse de, onun bıraktığı miras, bugün hâlâ bu meydanlarda, bu kalplerde yaşıyor. Bizler, Menemen halkı olarak bu mirasa sahip çıkmakla yükümlüyüz. Çünkü Kemal Bey’in bize bıraktığı yalnızca bir hatıra değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu yüzden vatanımızı sevmek, bu kenti korumak, birliğimizi ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutmak, boynumuzun borcudur. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya, onların uğruna canını verdiği değerleri yeni nesillere aktarmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz. Bizler tarihimize, bayrağımıza, kültürümüze sahip çıktıkça herkes bilsin ki Kaymakam Kemal’ler de Mustafa Kemal’ler de tükenmeyecek" dedi.

"Son resmi programımda Kemal Bey’i anmak benim için bir gurur"

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz da Şehit Kemal Bey’i anma programının Menemen’deki görev süreci içinde katıldığı son resmi program olduğunu belirterek, bundan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Görev sürem boyunca her yıl Şehit Kemal Bey’i andık ve kahramanlığını anlatmaya çalıştık. Bu milletin gazisi de şehidi de bitmez. Bir Kemal ölür, bin Kemal doğar. Bu millet ordu millettir. Sadece 9 yıl önce bile ülkemize oynanan oyunda, milletimizin yurdun dört bir yanında sokaklara nasıl döküldüğünü hepimiz gördük. Başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Menemen Kaymakamlığı görevimi bitirirken, son resmi programımın Kemal Bey’i anmak olması da benim için ayrı bir gururdur" dedi.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz’ın konuşması sonrasında Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in şehitler için dua etmesiyle devam eden program, Oktay Özengin’in işgal yıllarındaki Menemen’e dair fotoğraf arşivinden oluşan serginin gezilmesi ve anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.