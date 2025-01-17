Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Şirketleri Derneği tarafından Antalya'da organize edilen "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi” gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen kongrede Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar da sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Ağar yapmış olduğu konuşmada, Lisanslı Depoculuk sisteminin tarım ürünlerinde arz-talep dengesinin iyileştirilmesi, hızlı ürün alım-satımına imkân verilmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanması açılarından önem arz ettiğini belirtti. Ağar, sistemin üreticiden tüketiciye, sanayiciden tüccara kadar tüm sektör paydaşlarına katkı sağladığını vurgulayarak, Ticaret Bakanlığımızın sektöre yönelik politikaları ile Bakanlık tarafından sektöre sağlanan destekler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hububat sektörünün başta olmak üzere tarım ürünlerinin modern altyapıya sahip tesislerde sağlıklı bir şekilde depolanmasına imkân veren ve bu ürünlerin ticaretinin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşmasının temel önceliklerinden biri olduğunun altı çizildi.