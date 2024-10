Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi'nin 2016 yılında ortaklaşa düzenlediği Vefa Yazıları Yarışması’na katılan MEÜ öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Vefa Yazıları” kitabı için tanıtım etkinliği düzenlendi.

Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahid Sezen , Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay , Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman , Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Muharrem Köse , Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız , MÜSİAD Mersin Başkanı Sait Kayan , Dernek üyeleri ve Edebiyatseverler katıldı.

Kitap tanıtım programına geçilmeden önce Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ve protokol üyeleri Mersin Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi’ni gezerek Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Muharrem Köse’den bilgi aldı. Daha sonrasında müze avlusundaki programa geçildi.

“Vefa, İçerisinde Evrensel Birçok Değeri İçerisinde Barındıran Önemli Bir Kavram”

Etkinlikte konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , vefa kavramının birçok evrensel değeri içerisinde barındıran çok önemli bir kavram olduğunu ve hayatımızda da mutlaka yer etmesi gerektiğini belirtti. Vali Pehlivan, “ Vefa kelimesi hepimizin bildiği, ifadelerimizde yer verdiğimiz, edebi eserler ortaya koyanların da sıklıkla kullandığı çok önemli bir kavram. Kelime anlamı sevginin sürdürülmesi. Ancak bunun ötesinde birçok başka tanımlamayı içerisinde barındırdığını görüyoruz. İnsanlık ve evrensel nitelik taşıyan birçok kavramı içerisinde barındırıyor. İnsanın yaşamında, manevi pencereden aktığımızda olmazsa olmaz kavramlardan birisi vefa. Bu kavramlar, hayatımızda o kavramlara sahip çıkıp, davranışlarla da ortaya kovduğumuzda anlam kazanıyor ” ifadelerini kullandı.

Vefa, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi kavramlara sahip çıktığınızda, toplumda da bu kavramların hâkim olacağını belirten Vali Hamza Pehlivan, “Bizler bu kavramları hayatlarına entegre etmiş ve uygulayan bir milletin evlatlarıyız. Bizim en büyük iddiamız millet ve medeniyet olarak iyilikleri çoğaltmak. Bunu inanç değerlerimizle bağlılığımızla yapmamız gerekiyor. Bunu uyguladığımızda mesafeler alırız. Bugün dünyanın başına gelenler, insanların fıtratında var olan değerlerden uzaklaşması. Kötülüğün önünde set çekmek için iyilik safında olanların saflarını sıklaştırması gerekiyor. Aksi takdirde dünyada var olma misyonumuzu yapmamış oluruz. Bu da değerlerimize vefasızlık olur. Medeniyetimize vefasızlık olur. Ben de bu güzel kitabı temin edip okuyacağım. Mersin Üniversitemizin bu eser ve yarışmalarda derneğimiz ile birlikte iş birliği yapmış olması ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü edebiyatımızı ayakta tutmalıyız. En müstesna sanat dallarından birisi. Dijitalleşme olsa da kitap bizim her daim yol arkadaşımız olmalı. Bu konuda yeteneği olanlar yeteneğini sergilemeli. Bu duygularla vefalı günler, vefalı yarınlar diliyorum. Üniversitemize, derneğimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kitabımızın hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Bu Anlamlı Eser, Vefa Kavramını Öğrencilerimizin Gözünden Bir Kez Daha Görme Fırsatını Bizlere Tanıyor”

Etkinlikte konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , düzenlenen yarışmalar sonrasında eserleştirilen kitapların oldukça önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yaşar, “ Bugün tanıtımını yaptığımız ve öğrencilerimizin birbirinden değerleri eserlerinin içerisinde yer aldığı “Vefa Yazıları” isimli bu kitap ; toplumsal bağlarımızı güçlendiren , insanların bir arada daha anlamlı yaşamasını sağlayan , bir duygudan da öte toplumumuzun köklerini sağlamlaştıran bir kültür olan “ Vefa ” kavramını öğrencilerimizin gözünden bir kez daha görme fırsatı tanıyor. Bugün burada , bu kıymetli eseri onurlandırırken , aslında hepimizin hayatında mutlak suretle olması gereken bir anlayışı da yaşatıyor , yaygınlaştırıyor ve yeni nesillere aktarıyoruz. Gelin, bu anlamlı gün vesilesiyle vefa kültürünü yaşatmaya , birbirimize olan bağlarımızı daha da güçlendirmeye devam edelim. Unutmayalım ki vefa , bir arada durduğumuz , omuz omuza verdiğimiz sürece yaşar ve bizleri geleceğe taşır ” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar sözlerini eserlerinin bir araya getirilerek kitaplaştırılmasında emeği olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Muharrem Köse şahsında tüm dernek üyelerine, yarışmalara katılan eserleri değerlendiren değerlendirme komisyonu üyelerine, derece alsın veya almasın yarışmalara katılım sağlayan ve yayımlanan kitaba eserleriyle katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederek tamamladı.

“Vefa Yazıları Kitabımız Gibi Çalışmalarımızla Gençlerimiz Geleceğin Etkili Yazarları Olacaklar”

Konuşmasına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube’nin çalışmalarından bahsederek başlayan Dernek Başkanı Muharrem Köse , “ 2011 yılından bugüne , yaptığımız çalışmalarla şehrimizin kültür hayatına , sanatına ve sosyal hayatına değer katmaya çalıştık. Şehir buluşmaları ile söyleşilerimiz , arkeoloji buluşmalarımız , Gençlik Meclisimiz , özellikle Kadın Okuma Grubumuzun aksatmadığı kitap mütalaası ve dergi çalışmalarımız , hat tezhip gibi sanat kurslarımız ve basılı eserlerimizle hep birlikte olduk. Ayrıca bütün bu çalışmaların dışında 2012 yılından bu yana her yıl aksatmadığımız, Mersin Üniversitesi ile ortaklaşa sürdürdüğümüz yarışmalarımız ve seçtiğimiz edebi temalara baktığımızda sevgili öğrencilerimizin yüreğe dokunan nice nice güzel eserlerini yazı hayatına kattığımıza sizler de şahit oldunuz ” dedi.

Yayımlanan eserler ile gençlerimizin yeteneklerine alan açtıklarını belirten Muharrem Köse, “2016 yılı yarışma konusu olan “Vefa Yazıları” ile sevgili öğrencilerimizin o güzel yüreklerinden vefa kavramına yorumlarını istedik. Gençlerimizin yarışma için kaleme aldıkları birbirinden değerli eserleri gördükçe bu tercihimize , ayrıca mutlu olduk. Öğrencilerimizin eserlerinin her bir satırında samimi tespitlerini , hayallerini ve ümitlerini nakış nakış işlediklerini gördük. Sevgili gençlerimizin kaleminden dökülen “Vefa Yazıları” kitabımızı okuduğunuzda göreceksiniz ki ; vefa bizim genlerimizde mevcuttur. Yarınlarımızın bu günlerimizden daha güzel olacağına, işte bu erdemli duyguların varlığı yüzünden , şimdi daha da çok inanıyoruz ve gençlerimize güveniyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , kendisinin imzaladığı “ Vefa Yazıları ” kitabını Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Muharrem Köse ile birlikte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’a takdim etti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.