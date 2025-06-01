AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Ali Kıratlı, Tarsus'ta bulunan Gözlükule Kazı Evi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Sayın Kıratlı’ya Tarsus’un zengin tarihi geçmişi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme, Tarsus’un tarihi yapılarının minyatürlerinden oluşan Minia Tarsus Maketi üzerinden yapıldı. Maket üzerinde Tarsus’un tarihi süreç içerisindeki gelişimi, önemli yapılar ve kültürel miras unsurları aktarıldı.

Milletvekili Kıratlı, Gözlükule Kazı Evi’nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alarak emeği geçen akademisyenlere ve çalışanlara teşekkür etti. Tarsus’un tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

Ziyaret, Tarsus’un kültürel değerlerinin tanıtılması ve kazı çalışmalarının desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.