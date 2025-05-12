21 yıldır her yıl yapıla gelen geleneksel Söğüt’ten Sarıçam’a Gönül Köprüsü 21. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şölenini bu yıl da , Sarıçam Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Adana Valiliği’nin Himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 14 ilçe Belediye Başkanınlığının katılımlarıyla, Sarıçam Yörük Ormanı’nda 10 binlerin katılımıyla kutlandı.

21. Çukurova Yörük Türkmen Toyu’nda ;“Yangınla mücadelede yeşil vatan seferberliğini başlatma kararı alındı.

Söğüt’ten Sarıçam’a Gönül köprüsü olan 21. Çukurova Yörük Türkmen Şöleninde Türk Devletleriyle ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr.Kürşat Zorlu‘nun Toy Beyi ilan edildiği Türkmen Toyu’nda , 61. Hükümet Ekonomi Bakan Yardımcısı, Önceki dönem MKYK üyesi Mustafa Sever de Mersin İl Beyi olarak seçildi.

Mersin İl Beyi seçilen Mustafa Sever Yörük Türkmenler için yazmış olduğu dua şölende sunucu tarafından on binlere hitaben okundu;

GOCA YÖRÜĞÜN DUASI

Obanız , oymağınız , boyunuz , soyunuz kıyamete kadar var olsun.

Dağlarınız karlı , yurtlaklarınız pınarlı olsun.

Deride peyniriniz , yayığınızda ayranınız eksik olmasın.

Akıl teriniz alın terinize karışsın.

Karnınız tok sırtınız pek olsun.

Göğsünüzde vatan sevgisi , bayrak sevgisi , millet sevgisi ve iman eksik olmasın.

Kızınızla oba olasınız , oğlunuzla ordu kurasınız.

Boyunuz boylansın soyunuz soylansın.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Mustafa SEVER /GOCA YÖRÜK

Şölene: Ak Parti Ankara Milletvekili, Ak Parti Genel Başkan Yard. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Sn. Prof Dr. Kürşad ZORLU,

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer DAĞLI, MHP Adana İl Başkanı Yusuf KANLI, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya TEKİN, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa ATLI, Adana Karaisalı Belediye Başkanı Bekir ŞİMŞEK, Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali AVAN, 61. Hükümet Ekonomi Bakan Yard. Önceki Dönem Ak Parti MKYK Üyesi Torosların/ Mersin’in Goca Yörüğü Mustafa SEVER, Av. Nihat Kasap Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı, Abdurrahman K.Tevfik Irak Türkmen Cephesi Kerkük Türkmen Grup Başkanı, Şehit Ganim Mahmut Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı, Adana Milletvekili Abdullah DOĞRU, Adana Milletvekili Faruk AYTEK, Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan SÖZEN, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin ETLİ, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan. Yard. Av. Berzan TOPRAK, Borsa Başkanı Şahin BİLGİÇ, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Baş Savcısı Bestami TEZCAN, , Adana Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre DURU, , Adana İl Jandarma Komutanı Coşkun SEL, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İmamoğlu Kaymakamı ile yoğun bürokrat katılımı oldu.

Şölen Halk Ozanları ve Azerin Konseriyle sona erdi.