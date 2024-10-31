Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa’nın ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

31 Ekim 1661 tarihinde hayatını kaybeden Köprülü Mehmet Paşa için anma programı düzenlendi. Göl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Malik Yıldırım tarafından protokol üyelerine ve öğrencilere Köprülüler dönemi ve köprülü ailesi ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.