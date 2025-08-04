SAMSUN (İHA) – Samsun’da uygulanmaya başlanan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) yöntemi, başta depresyon olmak üzere birçok nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkta yeni bir tedavi seçeneği olarak dikkat çekiyor.

Cerrahi olmayan ve ilaçsız uygulanan TMS yönteminin, özellikle tedaviye dirençli majör depresyon vakalarında etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, TMS’in FDA ve Avrupa Birliği CE onaylı bir yöntem olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

"İlaçsız ve ağrısız bir yöntem"

TMS’in, beyin yüzeyine dışarıdan uygulanan kısa süreli manyetik uyarılarla çalıştığını ifade eden Dr. Akkurt, "Bu yöntemle beyindeki nöronların aktivitesi artırılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Ağrısız, anestezi gerektirmeyen ve günlük yaşantıyı engellemeyen bir tedavi seçeneğidir" dedi.

Dr. Akkurt, TMS tedavisinin sadece depresyon değil, aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluk (OKB), anksiyete, migren, inme sonrası rehabilitasyon, Parkinson, Alzheimer gibi birçok nörolojik ve psikiyatrik durumda da başarıyla kullanıldığını vurguladı. Hastanın oturur pozisyonda olduğu özel koltukta uygulanan TMS seanslarının 20 ila 40 dakika sürdüğünü aktaran Akkurt, "Genellikle haftada 5 gün olmak üzere 4 ila 6 hafta süren bir program uygulanıyor. İlk haftalardan itibaren olumlu etkiler görülebiliyor" diye konuştu.

"Yan etkisi yok denecek kadar az"

Tedavinin genellikle yan etkisiz ilerlediğini belirten Dr. Akkurt, "Hafif baş ağrısı ya da uygulama bölgesinde kısa süreli rahatsızlık hissi dışında ciddi bir yan etki beklenmez. Epilepsi gibi özel durumlar dışında, çoğu hasta için güvenli bir yöntemdir" şeklinde konuştu.