Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmasına ilişkin, “Bir sendika da bunu destekledi, bu işin mutfağında yer aldı. Bunu biraz endişeyle takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü 2008 yılında AYM kariyer düzenlemesini iptal etmişti ve 16 yıl maalesef kamu idaresi bir tedbir almadığı için 16 yıl boyunca meslektaşlarımız mağdur olmuştu. Böylesi bir mağduriyetin tekrar yaşanabileceği endişesi meslektaşlarımızda ciddi bir kaygı uyandırdı” dedi.

Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesi yeni hizmet binası, Altınordu ilçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dua edilmesinin ardından protokol mensuplarının katılımıyla düzenlenen törenin ardından, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Önemli talebimiz, refah payı uygulamasının kalıcı hale getirilmesi”

Geylan, ocak ayında yapılacak olan maaş zamlarının şu anda kamu çalışanlarının, emeklilerin ve ailelerinin en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, “Biz şunu talep ediyoruz; malumunuz 2025 yılında hükümetimizin yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı 43.93. Biz aynı değerleme standardını kamu çalışanları ve emekli maaşı açısından yapmasını bekliyoruz hükümetimizden. Bir diğer önemli talebimiz de tabii ki, refah payı uygulamasının kalıcı hale getirilmesi. Biliyorsunuz, daha önce iki defa hükümet refah payı uygulamasıyla nispeten de olsa kamu çalışanlarının beklentilerini belli oranda karşılamıştı” diye konuştu.

“Gerçek zam, artan milli gelirden, büyüyen ekonomiden kamu çalışanlarının ve emeklilerin hak ettiği payı alması demek”

“Maaş zammı üzerine sadece enflasyon farkı vermek demek, sadece enflasyona da zam yapmak demektir” diyen Geylan, “Bu da aslında sıfır zam demektir. Gerçek zam, artan milli gelirden, büyüyen ekonomiden kamu çalışanlarının ve emeklilerin hak ettiği payı alması demek. Enflasyon farkı üzerine bir refah payı uygulamasıyla hayata geçirilecektir” ifadelerine yer verdi.

“CHP, öğretmenlik meslek kanununun yürütmesini durdurulması ve iptali talebiyle AYM’ye başvurdu, bunu endişeyle takip ediyoruz”

Ana muhalefet partisi CHP’nin öğretmenlik meslek kanununun yürütmesini durdurulması ve iptali talebiyle AYM’ye başvurduğunu, bir sendikanın da bunu desteklediğini ve bunu endişe ile takip ettiklerini kaydeden Geylan, “ 2008 yılında Anayasa Mahkemesi kariyer düzenlemesini iptal etmişti ve 16 yıl maalesef kamu idaresi bir tedbir almadığı için 16 yıl boyunca meslektaşlarımız mağdur olmuştu. Böylesi bir mağduriyetin tekrar yaşanabileceği endişesi meslektaşlarımızda ciddi bir kaygı uyandırdı. Bakın sadece 20 yıl ve üzeri meslektaşlarımızın doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı ile birlikte hali hazırda görev başında olan 232 bin öğretmenimiz doğrudan başöğretmen olma ve bugünün rakamlarıyla 10 bin 400 TL tazminat almaya hak kazandırlar. Dolaysıyla kanunla birlikte gelen bir takım kazanımların bu mahkeme süreci neticesinde inkıtaya uğrayabileceği endişesi meslektaşlarımızda bir kaygı uyandırmaktadır. İnşallah mahkeme kararını verirken, bu kazanımları rencide etmeyecek, kazanımları inkıtaya uğratmayacak bir karar verir diye ümit ediyoruz. Tabi meslektaşlarımızın da bu yargı sürecini bu zafiyetle değerlendireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Açılış törenine Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, oda başkanları, sendika üyeleri ve ilgililer katıldı.