Akdeniz Belediyesi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek “Genç Adımlar Kariyer Yolu” Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol; Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın ile Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından imza altına alındı.

Gençlerin mesleki beceriler kazanmasını, iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmasını ve kalıcı istihdamın desteklenmesini hedefleyen proje ile Mersin’de istihdama yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Kurumlar arası güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen “Genç Adımlar Kariyer Yolu” Projesi’nin, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunması ve istihdam olanaklarını artırması beklenirken, projenin tüm gençler için hayırlı olması temenni edildi.