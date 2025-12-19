Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kıbrıs Türklerinin dünyada saygı görmesini ve KKTC'nin tanınmasını arzu ettiğini belirterek, 'Bizler siyasi kimlikler taşısak da Kıbrıs davasını her zaman siyaset üstü görürüz. Kıbrıs bizim için bir değerdir, kutsaldır. Kıbrıs halkı bizim için kardeş bir halktır' dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'hoş geldiniz' dileklerini ileten Başkan Seçer, Yavru Vatan Kıbrıs'tan Mersin'e yapılan ziyaretin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ın hem mesafe hem de duygusal olarak Mersin'e çok yakın olduğuna dikkat çeken Seçer, 'Orada kardeşlerimizin yaşadığı gerçeği, bizim her zaman belleğimizde ve kalbimizdedir. 1974 yılında rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın ortaya koyduğu kararlı duruş ve Ecevit'in 'Kıbrıs'a Türk askerinin barış için gitmesi sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış anlamına gelir' sözü çocukluk yıllarımdan bu yana dimağıma kazınmıştır' ifadelerini kullandı.

'Kıbrıs davasını siyaset üstü görüyoruz'

KKTC halkının uzun yıllardır bağımsızlık ve eşitlik mücadelesi verdiğini vurgulayan Seçer, Ersin Tatar'ın görev süresi boyunca bu mücadeleye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Seçer, 'Biz; adada her açıdan eşit haklara sahip, Kıbrıs'ın kaynaklarını hakça kullanabilen iki toplumlu bir yapının oluşmasını, Kıbrıs Türklerinin dünyada saygı görmesini ve KKTC'nin tanınmasını arzu ediyoruz. Bizler siyasi kimlikler taşısak da Kıbrıs davasını her zaman siyaset üstü görürüz. Kıbrıs bizim için bir değerdir, kutsaldır. Kıbrıs halkı bizim için kardeş bir halktır. Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'Geçmişten gelen bağları gelecek nesillere aktarmak görevimizdir'

Mersin halkına selamlarını ileterek konuşmasına başlayan KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mersin ile KKTC arasında derin tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu vurgulayan Tatar, 'İletişim çağında geçmişimizi unutmadan, doğru zeminde ilerleyebilmek ve bu bağları genç nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Ben de barış, huzur ve haklarımızın korunması için verilen mücadelenin yanındayım' şeklinde konuştu.

'Mersin ile KKTC arasındaki iş birlikleri artarak sürmeli'

Kıbrıs Adasının Mersin'e yalnızca 60 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan Tatar, içme suyundan ticarete, enerjiden stratejik iş birliklerine kadar pek çok alanda güçlü bağların bulunduğunu söyledi. KKTC'nin jeopolitik ve stratejik öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Tatar, 'Mersin ile KKTC arasında maneviyat, kültür, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ediyorum' dedi.