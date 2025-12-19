Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen 'Fasl-ı Konser'de, Acemaşiran makamındaki seçkin eserler sanatseverlerle buluşurken, müzik dolu gece dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini müzikseverlerle buluşturduğu 'Fasl-ı Konser' ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Orkestra Şefi Levon Özkomanova yönetiminde gerçekleştirilen konser, belediyenin Kongre ve Sergi Sarayı Büyük Salon'da düzenlendi.

Konserde, Türk Sanat Müziği repertuvarının seçkin eserleri icra edildi. Programda, 'Bir Haber Ver Ey Saba', 'Canan Okuyor Aşkın İlahi Sesidir Bu', 'Kime Halim Diyeyim' ve 'Bu Hal Huzur Etmesin Bir Daha' gibi Acemaşiran makamındaki eserler yer aldı. Usta bestecilerin imzasını taşıyan eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

'Büyükşehir Belediyesinin sanata verdiği destekler çok kıymetli'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Fasl-ı Konser Orkestra Şefi Levon Özkomanova, konserde klasik Türk Sanat Müziği eserlerine yer verdiklerini belirterek, programın dinleyicilerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti. İstanbul'dan Mersin'e geldikten sonra büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özkomanova, 'Biraz klasikçiyim. Türk müziğinde daha çok klasik eserleri icra etmeyi seviyorum. Bu akşam da Acemaşiran makamında eserler seslendirdik, klasik fasıl yaptık, ardından solistler geçidi ile sanatseverlere güzel bir konser sunduk'dedi.

Mersin'de Türk Sanat Müziği'ne olan ilgiden memnuniyet duyduğunu da söyleyen Özkomanova, 'Mersin halkı, Türk müziğini çok seviyor ve böyle de kalmalı'şeklinde konuştu.

Özkomanova, konserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, belediyenin sanata verdiği desteğin önemine de dikkat çekti.