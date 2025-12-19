Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emek Evi, gün doğmadan işe giden emekçilere ücretsiz sıcak çorba ve çay ikramıyla hem güne sıcak bir başlangıç sağlıyor hem de bütçelerine katkı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Emek Evi', gün doğmadan yola çıkan emekçilerin yolu üzerinde sıcak bir durak olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır hizmet veren Emek Evi, özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden emekçilerden yoğun ilgi ve memnuniyet görüyor. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde yer alan Emek Evi'nden, ağırlıklı olarak tarım ve inşaat alanlarında gündelik çalışan vatandaşlar yararlansa da öğretmenler, depo ve fabrika çalışanları gibi farklı meslek grupları ile öğrenciler de faydalanabiliyor. Emek Evi'nin bulunduğu noktanın bir 'işçi durağı' işlevi görmesi, hizmetin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyor.

Gece 03.00'ten sabah 10.00'a kadar açık olan Emek Evi'nde haftanın 3 günü sıcak çorba, her gün ise çay ikramı yapılıyor. Özellikle kahvaltı yapmaya vakit bulamadan evden çıkan çalışanlar için sunulan bu hizmet, vatandaşlara hem zaman kazandırıyor hem de güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Soğuk havalarda iç ısıtan çorba ikramı sağlıklı bir öğün olmasının yanı sıra, ücretsiz olmasıyla da emekçilerin cebine katkı sunuyor. Vatandaşlar, Emek Evi hizmetinden bugüne kadar toplam 12 bin 333 kez faydalandı.

'Haftanın 3 günü çorba, her gün de çay ikramımız oluyor'

Emek Evi'nde görev yapan Rıdvan Elçiçek, 2 yıldır Emek Evi'nin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatarak, 'Emek Evi gece 03.00'ten sabah 10.00'a kadar açık. Haftanın 3 günü çorba, her gün de çay ikramımız oluyor. Belediyemiz adına olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar çok mutlu oluyor. Birçok kişi acele işi olduğundan dolayı, kahvaltı yapmadan evden çıkmak zorunda kalıyor. Burada bile bekleme imkanları olmuyor, çorbalarını alıp hemen gidiyorlar. Belediye'ye teşekkürlerini sunuyorlar. Soğuk havada içleri ısınıyor' dedi.

Elçiçek, Emek Evi'nin kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu sözlerine ekleyerek, 'Vatandaşlarımız kahvaltı yapmadıkları zaman, burada aldıkları bir çorbayla öğlene kadar idare edebiliyorlar. Buradan tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor. Bahçeye, depoya giden işçiler, hatta son zamanlarda yakınlardaki okul öğretmenleri de buraya uğruyor' ifadelerine yer verdi.