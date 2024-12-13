Sultangazi Belediyesi okul öncesi eğitim veren ana okul öğrencilerinin ’Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Meyve kostümlerini giyen minikler ise yüzleri gülümsetti.

Sultangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve çalışan annelere kolaylık sağlayan okul öncesi eğitim kurumu Ana Kucağı Okulunda ’Yerli Malı Haftası’ kutlandı. Cebeci Mahallesi ve Sultançiftliği Mahalleleri’nde bulunan okullardaki kutlamalar renkli anlara sahne oldu.

Türkiye’nin 7 bölgesinin yiyecek ve kıyafetlerini miniklere tanıtmak için eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Memleketlere özgü lezzetlerin buluştuğu rengarenk sofraya oturan minikler, yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaştı. Bölgelerin yöresel kıyafetlerini giyen minikler, arkadaşlarıyla doyasıya eğlenirken farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler hazırlanan karton meyve kostümlerini giyerek meyvelerin faydalarını anlattı. Karpuz, portakal, muz, armut, çilek, üzüm gibi meyvelere bürünen çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Düzenlenen etkinliklere ilişkin konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yerli Malı Haftası Etkinlikleri çocukluğumuzdan günümüze taşınan önemli bir etkinlik. Yerli Malı Haftası çocuklarda yardımlaşma, paylaşma duygusunu pekiştiriyor. Çocuklarımız kendi topraklarında yetişen ürünleri yakından tanırken, farklı kültürleri de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu topraklarda yetişen her şey bizler için çok kıymetli. Sadece yiyecek değil; yöresel kıyafetlerimize, değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Çocuklarımızın burada eğlenerek öğrenmesi, öğrendiklerini de gelecek nesillere aktarması büyük önem taşıyor” dedi.