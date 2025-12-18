Erdemli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, “Erdem” temasıyla düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri, ilçede geniş katılımla gerçekleştirildi. Resmî eğitim kurumları ile halk eğitimi merkezlerinin katkı sunduğu etkinliklerde; yerli üretim, bilinçli tüketim, tasarruf, geri dönüşüm ve millî değerler ön plana çıkarıldı.

Erdemli’de düzenlenen programa İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile birlikte stantları gezen Özdemirci, öğrenciler ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emek ve üretim odaklı projeleri takdir eden Özdemirci, bu tür etkinliklerin eğitsel kazanımlar açısından önemine dikkat çekti.

Erdemli Bilim ve Sanat Merkezi tarafından açılan stantlarda; Pardus, Kumru, yerli savunma sanayi ürünleri, havacılık ve uzay atölyesi çalışmaları, model uçak ve model roket yapımları sergilendi. Teknolojiyle yerli üretim bilincini buluşturan bu çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında ise ilçenin coğrafi tescilli ürünü Lamos limonu ile Erdemli’de yetiştirilen portakal kullanılarak hazırlanan limonlu kurabiye, portakal soslu ve portakal granüllü kekler ikram edildi. Okulun lokum atölyesinde üretilen limonlu ballı lokum da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tarafından, tutumluluk ve geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla atık kâğıt ve rulolardan özel eğitim sınıfı öğrencileri için hazırlanan örgü sepetler sergilendi.

Erdemli Tarım Meslek Lisesi standında öğrenciler tarafından yetiştirilen tarımsal ürünler tanıtıldı. Planlama, yetiştirme, hasat ve sunum aşamalarında öğrencilerin aktif rol aldığı çalışmalar dikkat çekerken, bölgeye ait endemik bitkiler ve coğrafi işaretli ürünlerle yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

Halk Eğitimi Merkezi stantlarında ise keçe ve ebru atölyeleri, oyuncak bebek yapımı, seramik çalışmaları, geleneksel yemekler ve yöresel kıyafetler yer aldı. Yörük kültürüne özgü ürünler ve el emeği göz nuru çalışmalar, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Öte yandan okul öncesi öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla hafta boyunca okullarda tutum temalı etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı ürünler ve materyaller, Erdemli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ilçe programında sergilenerek farkındalık ve paylaşım ortamı oluşturuldu. Etkinliklerle öğrencilerde tutumluluk bilinci, eğlenerek ve yaşayarak pekiştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, etkinliklerin öğrencilerin yerli ve millî değerlere yönelik farkındalığını artırdığını belirterek, üretim, tasarruf ve geri dönüşüm bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Özdemirci, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.