2024 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan Turizm İstatistiklerine göre 2024 yılında turizm geliri yüzde 8,3 artarken, turizm gideri yüzde 8,2 oranında azaldı. Turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2 olurken, Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılının Ekim ve Aralık aylarına ilişkin son çeyrek raporu ile yıllık turizm verilerini paylaştı.

Turizm geliri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar olurken, ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 43 milyar 92 milyon 544 bin dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TURİZM GELİRİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 14,5 ARTTI

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 13 milyar 650 milyon 267 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 137 milyon 769 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 19,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçi sayısı 2024 yılında yüzde 9 artarken, ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artış kaydetti.

Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 0,9 arttı.



Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 arttı.

Bu yıl ziyaretçiler ülkemizi yüzde 64,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.

TURİZM GİDERİ 2024 YILINDA YÜZDE 8,2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024 yılında yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Öte yandan yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2024 yılında yüzde 2,9 artarken, kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak istatistiklere yansıdı.