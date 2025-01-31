Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği halk ziyaretleri kapsamında Perşembe Pazarı’nda esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Gelen istekler üzerine hemen harekete geçen Başkan Köksal, belediye ekiplerine talimat vererek pazar yerinde bakım ve yenileme çalışmalarını başlattı.

Başkan Köksal, Perşembe Pazarı’nın bölgenin en büyük pazarı olduğunu ve üretim kapasitesiyle bölge ekonomisinin can damarı niteliği taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta pazar ziyaretimizde işyeri sahiplerinin, esnaf ve pazarcılarımızın taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın güvenli ve modern bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli çalışmaları hızla başlattık. Bu kapsamda ekiplerimiz, pazar yerindeki yağmur oluklarını yeniliyor, eksik bölgelere bordür taşları döşüyor ve esnafın sınır çizgilerini güncelliyor. Ayrıca, pazarın aydınlatma ve elektrik sistemini de elden geçiriyoruz. Menteşe’yi daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"