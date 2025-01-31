Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan’da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi’nin 102. yılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Giritliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen program, hem tarih bilincini canlı tutan hem de kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçlayan sergi ve konser etkinlikleriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Giritliler Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, mübadele ile göç etmek zorunda kalanların hikâyelerini, yaşadıkları zorlukları ve yanlarında getirdikleri kültürel zenginlikleri bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan 1923 Lozan Mübadelesi ile binlerce insanın yer değiştirmek zorunda kaldığı bu tarihi olay, yalnızca bir nüfus hareketi değil, aynı zamanda iki ülke halklarının ortak tarihine damga vuran önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mübadelenin sadece bir göç hikâyesi değil, aynı zamanda Anadolu’nun kültürel dokusunu şekillendiren büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerle geçmişin izlerini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen konser ve fotoğraf sergisi, bir asırlık geçmişe ışık tuttu. Sergide, mübadele dönemine ait tarihi belgeler, göç eden ailelerin fotoğrafları ve o döneme ait çeşitli eşyalar yer aldı. Ziyaretçiler, sergi aracılığıyla geçmişin izlerini sürerek, mübadelenin bireyler ve toplum üzerindeki etkisini daha yakından hissetme fırsatı buldu. ‘Yüzyıllık geçmişe yolculuk’ sergisi 2 Şubat’a kadar vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen programa, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Şube Müdür Vekili Ahmet Kaş, Manisa Giritliler Derneği Başkanı Gülseren Toker, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk-Yunan ortak kültürüne dair çalışmaları ve eserleriyle tanınan, Uluslararası Kültürel Köprüler Vakfı’nın kurucu üyesi Evrim Ateşler, serginin ardından bir konser verdi. Ünlü sanatçı Ateşler ve müzisyenler, güçlü sesi ve etkileyici yorumlarıyla dinleyicilere Türk-Yunan ortak kültürüne dair eserler sunarak müzikle örülmüş bir tarih yolculuğu yaşattı. Sanatçının seslendirdiği Rumeli ve Girit ezgileri, mübadelenin yalnızca bir göç süreci olmadığını, aynı zamanda halkların ortak duygularını ve kültürel bağlarını koruyan bir miras olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem tarihi hafızayı canlı tutma hem de toplumsal dayanışmayı artırma noktasında önemli olduğunu belirterek, Manisa’nın çok kültürlü kimliğine ve mübadelenin bu kimlik içindeki yerine her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.