Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi’nde önceki gün serinlemek için denize giren 15-16 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybetmişti. Olayda can kurtaran bulunmaması nedeniyle Kumluca Belediyesi hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Konya’dan arkadaşlarıyla Adrasan’a gelen 15-16 yaşlarındaki bir genç, 15 Haziran Pazar günü serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirmişti. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çırpınırken sudan çıkarılan gence yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na göndeirlirken, olayın sosyal medyada yayılan görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

KUMLUCA BELEDİYESİ’NE İHMAL SUÇLAMASI

Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kumluca Belediyesi hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başkan Şeşen, turizm sezonunun başlamasına rağmen belediyenin sahilde can güvenliği için gerekli önlemleri almadığını belirtti.

Olayın, Kumluca Kaymakamlığı’nın oluşturduğu İlçe Sportif Amaçlı Faaliyetler Yüzme Sahası Komisyonu’nun belirlediği yüzme alanında meydana geldiğini vurguladı.

“CAN KURTARAN OLSAYDI GENÇ HAYATTA OLABİLİRDİ”

Şeşen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun Can Kurtarma Yönetmeliği’ne göre yüzme alanlarında sertifikalı can kurtaran bulunmasının zorunlu olduğunu anımsatarak, “Yüzme şeritleri çekilmiş olsa da alanda can kurtaran yoktu. Bu, açık bir görev ihmali,” dedi. Başkan Şeşen, dilekçesinde, “Kumluca Belediyesi, kamu hizmeti sunma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Can kurtaran olsaydı bu genç kurtarılabilirdi. Tedbir eksikliği ve zamanında ilk yardım sağlanamaması can kaybına yol açtı” ifadelerine yer vererek, soruşturma talep etti.