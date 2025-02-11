Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin önderliğinde başlayan ’Tertemiz Eskişehir’ çerçevesinde küllük aparatı imalatı yapılara kentin çeşitli noktalarındaki çöp kutularına montajını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlükleri’Daha temiz bir Eskişehir’ için harekete geçti. Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan belediyelere, Eskişehirlilerden büyük destek geldi. ’Tertemiz Eskişehir’ için yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili zabıta ekipleri 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmaya başlandı.

"Şehrin dört bir yanındaki çöp kutularımıza bu küllüklerin montajlarını gerçekleştiriyoruz"

Kampanya çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kendi atölyelerinde küllük aparatı imalatını yapıp, kentin çeşitli noktalarındaki çöp kutularına montajını gerçekleştirerek halkın hizmetine sunuyor. Gelecek nesillere temiz şehirler bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin önderliğinde ‘Tertemiz Eskişehir’ kampanyasını başlattık. Bu kampanyayla birlikte belediyemizin kendi atölyelerinde, kendi iş imkânlarımızla, küllüklerimizin üretimine başladık. Şehrin dört bir yanındaki çöp kutularımıza bu küllüklerin montajlarını gerçekleştiriyoruz. Çevremizi temiz tutmak, hem geleceğimize hem çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak, hepimizin ortak görevi. Biz bu kampanyaya destek veren Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha temiz bir Eskişehir için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.