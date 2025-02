Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Mersin Spor Kulübü (MSK), Türkiye Kupası'nda Final Four'a kalmayı hedefliyor. Sahasında ağırlayacağı Tofaş'ı taraftarının da desteğiyle geçmek isteyen MSK'da başantrenör Can Sevim,"En büyük avantajımız, sahamızda seyircimizin önünde oynayacak olmamız. Onların desteği bize enerji veriyor" dedi.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren MSK, yarın kendi sahasında Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Tofaş ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan MSK’de tek hedef, zorlu mücadeleden galip ayrılıp Şanlıurfa’da oynanacak Final Four’da yer almak.



"Taraftarımızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz"

Oyuncularının performansından memnun olduğunu belirten başantrenör Can Sevim, lig ile kupa maçlarını birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini söyledi. Ligin, iniş-çıkışların olduğu uzun bir yolculuk olduğunu vurgulayan Sevim, "Türkiye Kupası maçlarının ise tek maçlık eliminasyon usulü olduğunun unutulmaması gerekiyor. Karşılaşmaya sıkı hazırlandık. Amacımız tabi ki öncelikle Tofaş’ı geçip Şanlıurfa’da yapılacak Final Four’da yerimizi alabilmek. Bu yolda en büyük avantajımız, sahamızda seyircimizin önünde oynayacak olmamız. Onların desteği bize enerji veriyor. Bu maçta da aynı desteği sağlayacaklarına inanıyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Tofaş’ın çok zorlu ve güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Sevim, taraftar desteğiyle bunu aşabileceklerini kaydetti.



Deniz Kılıçlı: "Çok güzel bir kupa maçı bizi bekliyor"

Oyunculardan Deniz Kılıçlı da gelinen noktanın, şimdiye kadar verilen emeklerin sonucu olduğunu dile getirdi. Takımın iyi bir momentum yakaladığını ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Kılıçlı, "Zaten 3-4 haftadır stabil bir duruş koymaya çalıştık. Bunu böyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kazandıkça da takımın motivasyonu daha çok artıyor. Çok güzel bir kupa maçı bizi bekliyor. Tofaş, bir önceki maçta bize galip gelemedi. Bu nedenle değişik bir motivasyonla gelecektir. Ayrıca kupa maçı olmasından daha sert, daha canlı bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Tevfik Akdamar "Yarı finale adımızı yazdırmayı çok istiyoruz"

Oyunculardan Tevfik Akdamar ise önemli bir maçı Mersinli taraftarların önünde oynayacak olmalarının kendileri için büyük güç olduğunu belirtti. Karşılaşmanın kulüp tarihi açısından önemine işaret eden Akdamar, "Bunu taraftarımızın önünde galibiyetle süslemek istiyoruz. Çok iyi hazırlandık. Tofaş, çok iddialı ve formda bir takım ama biz de evimizde çok güçlüyüz. Çok iyi maçlar çıkartıyoruz. İki iddialı takımın güzel bir karşılaşması olacak. Umarım tekrar kazanan taraf biz oluruz. Her şeyden önce taraftarlarımızı çok güzel bir mücadele bekliyor. Yarı finale adımızı yazdırmayı çok istiyoruz" dedi.

MSK, Tofaş ile yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda mücadele edecek.

