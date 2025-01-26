Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yararlanan çocuk sayısı 78 bin 950’ye ulaştı. Başkan Ataç, “Kentimizin çocuklarının örnek bir proje ile sağlıklı gülüşlere kavuşması tarif edilemez bir mutluluk” dedi.

Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürdü. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ilk olan merkez gerçekleştirdiği çalışmalar ile örnek gösterildi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izleyip, eğitimlere katılırken bir yandan da sağlıklı dişlere kavuştu. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi. Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 78 bin 950 çocuk taramadan geçerken 37 bin 520 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 5 bin 836 çocuğa psikolojik destek sunulurken 25 bin 495 çocuğa ise eğitim verildi.

"Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği"

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “2013 yılında Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini açtık. Polikliniğimizde koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. 78 bin 950 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz. 37 bin 520 çocuğumuzu tedavi etmişiz. Bu çok önemli bir rakam. Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için burada yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Burası sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Kentimizin çocuklarının örnek bir proje ile sağlıklı gülüşlere kavuşması tarif edilemez bir mutluluk. Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.