Türkiye’nin yerli haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ULAK Haberleşme, "Kablosuz İletişim Mühendisleri Programı" kapsamında genç mühendis adaylarına yönelik düzenlediği yarışmaya başvurular, 20 Şubat’ta sona erecek.

ULAK Haberleşme, bu yıl ikincisini düzenlenecek Kablosuz Haberleşme Yarışması ile kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişimini desteklemeyi ve ülkeye teknoloji alanında önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de veya yurt dışında öğrenim gören üniversite ve enstitü öğrencileri (lisans, yüksek lisans ve doktora) katılabileceği yarışmada, takımlar en az 2, en fazla 6 kişiden oluşacak. Katılımcılar, zorlu şartlarda veri iletim performanslarını ve yazılım tabanlı iletişim sistemlerini test etmelerine olanağın tanınacağı yarışmada, öğrenciler yazılım tabanlı radyo cihazlarını kullanarak lisanssız spektrumda gerçekleştirilecek veri iletimi için mücadele edecek. Karıştırıcı (jammer) sinyallerin belirli periyot ve frekans aralığında dolaşacağı yarışmada, katılımcılar karıştırma etkisinden kaçarak verilerini iletecek.

Sistem Gereksinimi Tanımlama Dokümanı, Ön Tasarım Raporu ve Proje Detay Raporunun hazırlanacağı Kablosuz Haberleşme Yarışması için Teknofest’in yarışmalar kısmında yer alan "https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/kablosuz-haberlesme-yarismasi/" link üzerinden yapılacak başvurular, 20 Şubat’ta sona erecek.

Ağustos-eylül aylarında yapılacak finalle, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek ve kazanan takımlar ilan edilecek. Final etabında birinci olacak ekibe 150 bin, ikinci ekibe 120 bin ve üçüncü ekibe 100 bin olmak üzere toplam 370 bin lira ödül verilecek. Ayrıca finalist takımlardan birine "En İyi Takım Ruhu" ödülü de verilecek.