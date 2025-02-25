Tekirdağ Süleymanpaşa’da açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursu, velilerden büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve eğitim sisteminde köklü değişiklikler getiren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde "Ebeveyn Okulu" kursu açıldı. Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen kurs, velilerin eğitim sürecine daha aktif katılımını hedefliyor.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdürü ve kurs eğitmeni Yasemin Zeray, çocukların gelişiminde velilerin sürece dahil edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kursumuzla velilerimizin yenilenen öğretim programını tanımalarını ve çocuklarının eğitimine bilinçli şekilde katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

24 Şubat 2025 Pazartesi günü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açılış söyleşisiyle başlayan kurs, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında tüm kademelerde uygulanacak Maarif Modeli’ne dair velileri bilgilendirme amacı taşıyor.