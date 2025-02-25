Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Doğuşlar Mahallesi, sadece 21 kişinin yaşadığı, adeta zamanın durduğu bir yerleşim yeri. Tek bir caddesi bulunan ve 7 haneden oluşan şirin mahalle, huzurlu ve sakin yaşamıyla dikkat çekiyor.

Doğuşlar Mahallesi, asırlık geçmişiyle ziyaretçilerini büyülerken, mahallenin tarihi mezarlığı, isimsiz kara taşlarıyla geçmişe ışık tutuyor. Her yıl ekim sonu kasım ayının ilk haftalarında sarı renkli gelincik çiçekleriyle kaplanan mezarlık ise eşsiz bir güzellik sunuyor.

Sarıgöl’ün en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve ilçe merkezine yakınlığı yüzünden halkın ilçeye taşınması sonucu nüfusu hızla azalan mahallenin sakinleri, verimli topraklarda üzüm yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Sarıgöl’ün en küçük, Manisa’nın ise en küçük üçüncü mahallesi olan Doğuşlar Mahallesi, sakin ve huzurlu yaşam tarzıyla öne çıkarken, mahallede önemli adli olayların yaşanmadığı ve kahvehane gibi sosyal mekanların bulunmadığı öğrenildi. Doğuşlar Mahallesi’nde yıllar önce hayırseverlerin yardımıyla inşa edilen minaresiz bir cami bulunuyor. Ancak caminin imam hatibi başka bir köye atandığından beri, camiye yeni bir imam atanmadığı bildirilirken, mahalle sakinleri, bu durumun çözülmesini bekliyor.

Doğuşlar Mahallesi’ne ulaşım ise oldukça kolay. Sarıgöl ilçe merkezine yakınlığı sayesinde, ziyaretçiler rahatlıkla mahalleye ulaşabiliyor. Mahallenin tek caddesi, Yukarıkoçaklar, Yeşiltepe, Bahadırlar ve Tırazlar mahallelerine de geçiş yolu sağlıyor.

Sarıgöl Doğuşlar Mahalle Muhtarı İbrahim Kula, mahallesinde yıllardan bu yana önemli bir adli vakanın olmadığını, sakin bir mahalle olduğunu ve kahvehanenin bile bulunmadığını söyledi. Muhtar İbrahim Kula, "Babam dört beş dönem muhtarlık yaptı. Sonra başka birisi yaptı. Bu dönem aday oldum ve eski muhtar da ben de 10’ar oy aldım. Çekilen kura sonucu mahallenin yeni muhtarı seçildim. Mahallemde 21 kişi kalıyor yedi hanem var. Gündüz olunca bu sayı yüz kişi oluyor. Gündüz bağ ve bahçe işi olunca köyden Sarıgöl’e gidenler geliyor. Bağ bahçe işinde çalışıyorlar, akşam olunca Sarıgöl’e gidiyorlar" dedi.