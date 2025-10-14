Eskişehir’de hayırseverlerin desteğiyle tedavi edilerek gözleri açılan 2 kardeş, evlerinin önünde kendi başlarına oyunlar oynamaya başladı. Futbolcu olmayı hayal eden ve artık topuyla hünerlerini sergileyen çocuk, davet edildiği Galatasaray ve Eskişehirspor maçları için heyecanlı olduğunu söyledi.

’Peters Anomalisi’ olarak adlandırılan hastalık sebebiyle doğuştan görme engelli olan 10 yaşındaki Hamit Özbek ve 1 buçuk yaşındaki kardeşi Muhammet Özbek, hayırseverlerin vesilesiyle 8 Ekim 2025 tarihinde ameliyat ettirildi. Başarılı geçen operasyon sayesinde gözleri açılan 2 kardeş, annelerinin yüzünü ve dünyanın renklerini ilk defa gördü. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haberleştirilen yüreklere dokunan hikaye, kamuoyunda geniş yer buldu.

Hamit, hem Galatasaray’ın hem de Eskişehirspor’un maçlarına davet edildi

Haber, birçok hayırseverin ve iş adamı Dinçer Azaphan’ın da dikkatini çekti. Azaphan, büyüyünce futbolcu olup forvet pozisyonunda oynamak isteyen Galatasaray taraftarı Hamit Özbek’i, İstanbul’da maça davet ederek aileye destek olacaklarını açıkladı. Ayrıca, Eskişehirspor’un da Özbek’i maçlara davet ettiği öğrenildi. Gideceği maçlar için heyecanlı olan Özbek, kendisine desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

Yüreklere dokunan hikayeleriyle başka hastalara da umut oldular

Bir daha hiç göremeyecekleri söylenmesine rağmen gözleri açılan kardeşlerin tedavi süreci, benzer rahatsızlığa sahip başka hastalara da umut kaynağı oldu. Görme problemi yaşayan birçok vatandaş, kardeşlere destek olan hayırseverlere ulaşarak tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Kardeşlerin son durumu, pes eden bazı hastaların tekrardan tedavi yolları aramaya başlamasını sağladı.

Futbolcu olmayı hayal eden Hamit, evinin önünde antrenmanlara başladı

Daha birkaç gün önce görme kabiliyetini kazanan kardeşler, yeni hayatlarına şimdiden adapte oldu. Birlikte dışarıya çıkıp dolaşabilen ve oyunlar oynayabilen kardeşler, rahatça görebilmenin tadını çıkarttı. İlk defa görmesine rağmen gayet güzel bir şekilde top koşturan Hamit Özbek, evinin önünde hünerlerini sergilemeye başladı. Görmenin çok güzel bir şey olduğunu belirten Özbek, kendisiyle benzer rahatsızlığı yaşayanlara da Allah’tan şifa diledi.

"Bizim için en büyük mutluluk, onların görmüş olması"

Haberlerin kamuoyunda yer bulması sonrası olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan hayırsever Ayşegül Bozbaş, "Selma Ebru Kaya kardeşimiz, ’Abla, biz bu çocukları araştırsak, acaba ameliyat ettirsek gözleri görür mü ki?’ diye bir öneride bulundu. Bu fikri kendisi verdi, araştırma yaptı ve Ankara’daki doktorumuza ulaştı. Sağ olsun, doktorumuzun sayesinde yeni bir umut doğdu. Önce Muhammet’imiz ameliyat oldu. Muhammet’in ameliyatı başarılı geçtikten sonra, Hamit için ameliyat olma kararı verdiler. Bu güzel haberi sizlerle paylaştıktan sonra kamuoyunda çok duyuldu. Çok güzel, olumlu sonuçlar aldık. Bizim için en büyük mutluluk; çocukların görmüş olması, en azından bundan sonraki hayatlarını daha aydınlık bir şekilde sürdürebilecek olmalarıydı" dedi.

"Hamit, gideceği Galatasaray ve Eskişehirspor maçları için heyecanlı"

Bozbaş, sözlerinin devamında, "İş adamı Dinçer Azaphan tarafımıza ulaştı. Çocuğumuzun hayalini gerçekleştireceğini, en azından Galatasaray maçlarına götüreceğini ve ailenin bundan sonraki ihtiyaçlarını karşılayacağını bildirdi. Ayrıca, geri dönüşlerden birisi de Eskişehirspor’dan geldi. Çocuklarımızı maça davet ettiler. Hamit bu konuda çok heyecanlı. Kendisi, Galatasaray sporcularıyla tanışmak, Eskişehirspor maçlarına gitmek ve imzalı formalar almak istiyor" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bundan sonraki hayatları daha aydınlık olur"

Tedavi sürecinde kendilerine destek veren kişilere teşekkürlerini ileten Bozbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu zorlu yolculukta bizlere maddi manevi destek veren öncelikle Selma Ebru Kaya kardeşime, Özlem Dokuzlar’a ve değerli babası Cengiz Ünder abimize çok teşekkür ediyorum. Ankara’da konaklama, terminalden hastaneye nakil ve geri dönüşleriyle ilgili bizlere çok destek oldular. Ayrıca, Dr. Ayşe Burcu hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerinde daha aydınlık olurlar diye düşünüyorum. Bizlere bu konuda destek veren, dualarını esirgemeyen, maddi ve manevi destek sağlayan herkese sonsuz teşekkür ederim."

"Benim gibi görmeyenlere de Allah’tan şifa diliyorum"

Duygularını dile getiren Hamit Özbek ise "Çok mutluyum. Ayşegül ve Ebru ablaya çok teşekkür ederim. Galatasaray ve Eskişehirspor maçına davet edildim. Bunun için çok heyecanlıyım. Dinçer Azaphan ağabeye teşekkür ederim. Kendisi, benim hayalimi gerçekleştireceğini söyledi. Görmek gerçekten çok güzel bir şeymiş. Benim gibi görmeyenlere de Allah’tan şifa diliyorum. Onlar da inşallah bizim gibi tedavi olurlar" diye konuştu.