Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan 83 yaşındaki alzaymır hastası Ramazan Batur için başlatılan arama çalışmaları, 27’nci gününde de havadan ve karadan devam ediyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar 250 kilometrekarelik alan tarandı.

Siirt AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, 17 Eylül’den beri Ramazan Batur’un kayıp olduğunu anımsatarak, 112 üzerinden saat 19.00 sıralarında ihbar geldiğini ve bu ihbarı değerlendirerek başta AFAD, jandarma ve diğer unsurlarla arama-tarama çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Bugüne kadar o çalışmalar devam etmekte olduğunu belirten Akkoyun, "Neredeyse yasal olarak ikinci 15 günün sonuna geldik. Çalışmalarımız hala ilk günkü gibi devam etmektedir. Bunun içerisinde jandarmamız var, gönüllü STK’larımız var, UMKE’miz, güvenlik köy korucularımız ve gönüllü vatandaşlarımız var. Yasal olarak ikinci 15 günümüzün bitmesine son 3 gün kaldı. Ondan sonra tekrar bir durum değerlendirmesi yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Akkoyun, sadece İHA’lar değil, termal dronlar, bunun yanı sıra jandarmanın iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ekipleri bu arama-tarama çalışmalarına dahil olmakta olduklarını kaydederek, "17 Eylül’den günümüze kadar baktığımızda gerek insansız hava araçları (İHA), dronlar ve fiziki olarak insan aramalarıyla 250 kilometrekareyi aşmıştır. Elimizden geldikçe arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnşallah Ramazan amcamıza dair bir iz, emare buluruz. Bu şekilde aileyi de teselli etmiş oluruz. Aile de sağ olsunlar bu konuda çok yardımcı oluyorlar, çok anlayışlı oluyorlar. İlk günden beri arkadaşlarımız üstün bir çaba, gayretle çalışmaları sürdürmekteler" ifadelerini kullandı.