Türk Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan’daki etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gaziantep fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) kapsamında Libya açıklarında gemiye iniş-kalkış ve fast rope (iple hızlı iniş) eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’daki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

TCG Gaziantep fırkateyni, Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevi kapsamında Libya açıklarında önemli eğitimler icra etti.

Bakanlık, personelinin eğitim ve hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmayı hedeflediğini vurguladı.

Libya açıklarında gerçekleştirdiği eğitimlerde gemiye iniş ve kalkış manevraları ile fast rope (iple hızlı iniş) tekniklerini başarıyla uygulanırken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetini artırma ve personelin yüksek hazırlık seviyesi amaçlandı.