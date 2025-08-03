İzmir’in Buca ilçesinde katı atık toplama merkezinde yangın çıktı.

Yangın, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle depolanan atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, kent merkezinin birçok noktasından görüldü. Geçtiğimiz aylarda orman yangınına neden olan aynı bölgede meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.