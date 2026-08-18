Mersin'de yengesi Aygül Çınar ile onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık, olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken, olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise 'Amcam annemi ve anneannemi vurdu' şeklinde ifade verdi.

Olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer C. Ç., yengesi Aygül Çınar (25) ile annesi Türkan Söylemez'i (53) tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Türkan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül Çınar da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaçma hazırlığındayken yakalandı

Cinayetlerin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yurt dışına kaçmaya hazırlandığını ve Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlı ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer C. Ç. ile A.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dava açıldı. İddianamede sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın olay öncesinde silah temin ederek maktullerin evine gittiği, olay yerine kendisini bırakan taksinin tekrar alması için bir süre beklediği ve anne-kızı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü belirtildi.

Suçlamayı kabul etti

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Ömer C. Ç., olaydan önce uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu, tahliye olduktan sonra silah edindiğini söyledi. Yengesiyle arasında daha önce tehdit yaşanmadığını savunan sanık, olay günü eve uyuşturucu kullanmaması konusunda konuşmak ve yeğenini görmek amacıyla gittiğini ileri sürdü.

Sanık, yengesinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, 'Kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim' dedi.

8 yaşındaki çocuk tanık olarak dinlendi

Olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk E.E.Ç. ise amcasının eve geldikten sonra annesi ve anneannesiyle kahve içtiğini, ardından tartışma çıktığını ve amcasının iki kadını silahla vurduğunu anlattı. Çocuk, 'Amcam annemi ve anneannemi vurdu' dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.