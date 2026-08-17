Mersin'de tarım işçilerinin çalıştığı seranın yanında bulunan barakada çıkan yangın paniğe neden oldu. Belediye çalışanlarının yangın tüpü ve ilaç tankerindeki suyla müdahale ettiği alevler, seraya ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın tarım işçilerinin serada çalıştığı sırada, ürünlerin sandıklandığı ahşap ve naylon kaplı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı sardı.

Bu sırada bölgeden geçen Erdemli Belediyesi çalışanları, duman ve alevleri fark ederek yangına müdahale etti. İlk olarak yangın tüpü kullanan çalışanlar, ardından ilaç tankerindeki suyla alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Müdahale sonucu yangın, seraya ve çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında barakada hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.