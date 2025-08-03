Eskişehir’in Beylikova ilçesinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinliklerinde, gençler sporla bir araya gelerek hem fiziksel gelişim sağladı hem de arkadaşlık, güven ve takım ruhu kazandı.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında kız ve erkek öğrenciler, voleybol ve futbol branşlarında bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda hem sportif faaliyetler yapıldı hem de sosyal dayanışma güçlendirildi.

Takım olmanın ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadılar

Etkinliğe katılan gençler, sporun sadece fiziksel gelişim değil aynı zamanda arkadaşlık ve takım ruhu kazandırdığını ifade etti. Voleybol ve futbol sahalarında keyifli vakit geçiren katılımcılar, takım olmanın ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Gençler için yaz kulübü unutulmaz bir deneyim oldu

Telefonlarını bir kenara bırakıp topun peşinde koştuklarını belirten gençler, bu süreçte hem fiziksel olarak aktif olduklarını hem de sosyal becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Sporun yanı sıra paylaşmayı, güvenmeyi ve ekip ruhunu öğrenmenin kendilerini olumlu yönde etkilediğini dile getirdiler.

Voleybol sahasında paslaşarak, futbol sahasında gol sevinci yaşayarak gerçek bağlar kurduklarını aktaran gençler, yaz kulübünün kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

GSB Gençlik Yaz Kulübü’nün yaz dönemi boyunca farklı il ve ilçelerde gençlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.