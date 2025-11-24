Tayland'ın güneyinde haftalardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Seller ve toprak kaymalarından yaklaşık 2 milyon kişi etkilendi.

Güneydoğu Asya'da etkili olan muson yağışları, Tayland'ın güneyinde hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışların uzun süredir devam ettiği güney eyaletlerinde seller ve toprak kaymaları yaşandı. Tayland Afet Önleme ve Yönetim Departmanı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 10 eyalette 719 bin hanenin ve 1 milyon 917 binden fazla kişinin sellerden ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi.

Tayland Sağlık Bakanlığı ise yaşanan felaketlerde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi

Kara ulaşımının tamamen kesildiği birçok bölgede erzakları tükenen vatandaşlar sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunurken, birçok bölgede ise elektrik ve internet kesintileri yaşandı. En büyük hasarın meydana geldiği Songkhla eyaleti felaket bölgesi ilan edildi. Su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği mahallelerde zorunlu tahliyeler başlatılırken, Tayland Kraliyet Ordusu'nun hava, kara ve deniz unsurlarıyla yürüttüğü arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları zorlu koşullar altında devam ediyor.

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, dün selin etkili olduğu güney eyaletlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Anutin, yaptığı açıklamada hükümetin tüm imkanlarıyla bölge halkının yanında olduğunu belirterek, selden etkilenen tüm hanelere 9 bin baht (yaklaşık 12 bin TL) acil destek yardımı yapılacağını duyurdu.

Vietnam'da ölü sayısı 91'e yükseldiği

Son dönemdeki yağışlardan fazlasıyla etkilenen bir diğer ülke Vietnam'da ise sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının 91'e yükseldiği bildirildi. Resmi raporlara göre hayatını kaybedenlerden 63 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği, sel sularına kapılan 11 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Vietnam'da bu yıl meydana gelen sel felaketlerinin yol açtığı maddi hasarın 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.