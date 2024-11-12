Son iki Genel ve Yerel seçimleri en yakın tahmin eden Sonar Araştırma Şirketi'nin en son yaptığı “ Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz ? '' sorusunun yöneltildiği anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

2023 Genel seçimlerinde % 2,23 oy alan Zafer Partisi'nin % 6, 2 , % 2.28 oy alan Yeniden Refah Partisi'nin de % 6,2 lerde oy alacağı tahmini bu iki partinin % 300'lere yakın oy artışı sağladıkları görüldü.

Sonar araştırma şirketi’nin VIP üyelerine özel olarak gerçekleştirdiği Türkiye geneli seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Katılımcılara “ Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz ? “ sorusu yöneltilen ankette , kararsız oylar oransal olarak dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) %33,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

CHP’nin ardından %28,2 oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP) ikinci sırada geliyor. İki parti arasındaki farkın %5,2 olduğu gözlemlendi. Anketin üçüncü sırasında ise % 9,2 oy oranıyla Demokrasi ve Milli Birlik Partisi ( DEM Parti) bulunurken , Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) %7,2 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları şöyle oldu;

İyi Parti%7, Zafer % 6,2 , Yeniden Refah % 6,2 ve Diğer % 2,5 şeklindedir.

Bu sonuçlar Türkiye’deki siyasi eğilimlerin değişim gösterdiğine işaret ediyor. CHP’nin ilk sırada yer alması, seçmen tercihlerinde CHP’ye doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. AKP ise halen güçlü bir destek alırken , iktidar partisi olmanın avantajını koruyor.

Siyasi analistler, seçimlere doğru bu oranların değişebileceğini ancak mevcut sonuçların, seçmen eğilimlerinde önemli bir değişim olduğunu belirtiyor. Anket sonuçlarının ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğini ise merak konusu olmaya devam ediyor.