Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin cari dengesi ve finansmana erişimi noktasındaki son verileri paylaştı.

"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti"

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi. Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

"Yıllık cari açığın son çeyrekte de düşüş eğilimini devam ettirmesini öngörüyoruz"

Dış finansmanda güçlü görünümün sürdüğünü belirten Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz."

Şimşek, iyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişinin rezerv birikimine katkı sağladığını ve makro istikrarı desteklediğini de ifade etti.