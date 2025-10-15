Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şubesi , İl Divan Toplantısını birlik, istişare ve kardeşlik iklimi içerisinde gerçekleştirdi. Eğitim camiasının güncel konularının ve sendikal çalışmaların ele alındığı toplantıda önemli mesajlar verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, sendikal mücadelenin temelinde birlik, dayanışma ve samimiyetin bulunduğunu vurguladı. Yıldız, konuşmasında ayrıca şubenin sendikal faaliyetlerde gösterdiği başarıyı da paylaşarak , Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şubesi’nin Türkiye birinciliğini duyurdu.

Yıldız, “Zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara olan yolculuğumuzda , Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu gibi Eylül ayında da 250 eğitim çalışanının sendika saflarımıza katılmasıyla , bir kez daha Türkiye birinciliğini elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Şubemizi bu noktaya taşıyan tüm teşkilat mensuplarımıza, gönül veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitim Yöneticileri Katılım Sağladı

Yemekli olarak düzenlenen programa eğitim camiasının önemli isimleri de katıldı.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve sendikanın Disiplin Kurulu Başkanı Saim Demir, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Erol, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Sarı ve Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bahadır Çetin toplantıya katılarak desteklerini gösterdi.

Katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür eden Başkan Yıldız, “Eğitim camiamızın güncel meselelerini, sorunlarını, çözüm yollarını ve sendikal çalışmalarımızı istişare ettik. Bu toplantının teşkilatımıza yeni ufuklar açacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Birlikte Daha Güçlü, Birlikte Daha Kararlıyız”

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, konuşmasının sonunda sendikal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şubesi, gerçekleştirdiği İl Divan Toplantısıyla hem sendikal birliğini güçlendirdi hem de eğitim çalışanları arasında dayanışma ruhunu pekiştirdi.