Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında telefonla görüştüğü ve kendisini görme arzusunu dile getiren şehidimizin annesi Meryem Ünver ile babası Durmuş Ünver’in isteğini yerine getirdi. Görüşmede Erdoğan, şehit ailesiyle yakından ilgilendi, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Kabulde; AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Fatma Yurduseven, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da hazır bulundu.

Görüşme sırasında İl Başkanı Adem Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mersin’de tamamlanan yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. Aldemir, kabulleri dolayısıyla Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, Mersin’e duyduğu özel ilgi ve destekten dolayı şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine sabır ve metanet dileklerini ileterek, her daim şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Bu anlamlı buluşma, devletin vefasını ve milletin birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.