Türkiye’nin lider doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, kış ayları yaklaşırken vatandaşlara güvenli ve tasarruflu doğal gaz kullanımı için kombi ve baca bakımlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Doğru kullanıldığında en güvenli yakıt türlerinden biri olan doğal gazın, yaşam konforuna katkı sunduğunu ve aile bütçesinde tasarruf sağladığını hatırlatan Aksa Doğalgaz, “Güvenli ısınma için baca bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin” uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, düzenli bakım yapılan kombilerin daha uzun ömürlü ve verimli çalıştığı vurgulandı. Esnek bağlantıların (flekslerin) kontrol edilmesi, ömrünü tamamlamış parçaların yenilenmesiyle olası gaz sızıntılarının önüne geçileceği, böylece can ve mal güvenliğinin korunacağı ifade edildi.

Aksa Doğalgaz, kombi ve baca sistemlerine yalnızca yetkili kişiler tarafından müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, kapalı balkon veya teras gibi alanlarda yer alan kombilerin bacalarının dışarıya kadar uzatılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı havalandırma menfezlerinin özellikle rüzgârlı havalarda kapatılmaması gerektiği uyarısı da yapıldı.

Bakımı yapılmayan kombilerin, aynı sıcaklığı sağlamak için daha fazla enerji harcadığını ve bu durumun faturalara doğrudan yansıdığını belirten şirket, periyodik bakımın hem tasarruf sağladığını hem de ileride ortaya çıkabilecek arızaların önüne geçtiğini vurguladı.

Aksa Doğalgaz son olarak, kombi değişimlerinin mutlaka dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde ve sertifikalı firmalar aracılığıyla yapılması gerektiğini, aksi durumda ciddi güvenlik riskleri doğabileceğini bildirdi.