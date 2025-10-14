Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere moral desteği vermek amacıyla ’MasterChef Akın’ın katılımıyla Etüt Merkezinde etkinlik düzenledi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin destekleriyle organize edilen etkinlikte, televizyon ekranlarının sevilen yarışmacılarından ve döneriyle tanınan ’MasterChef Akın’, öğrenciler için tezgah başına geçti. Etüt Merkezi kantininde kurulan özel stantta döner hazırlayan ünlü şef, öğrencilerle sohbet ederek onlara keyifli anlar yaşattı.

Yoğun sınav temposundan kısa bir mola veren öğrenciler, ’MasterChef Akın’ın hazırladığı dönerleri tattı, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, moral bulduklarını ve motive olduklarını ifade etti.

Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin geleceğe hazırlanırken her türlü desteği hak ettiğini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmayı ve gençlerimizin yanında olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Onların başarısı, ilçemizin ve ülkemizin geleceği demektir" dedi.

Etkinlikte konuşan MasterChef Akın ise "Amacımız üniversite sınavına hazırlanan gençleri sevindirmek ve onları bir nebze de olsa motive etmekti. Biz mutlu olduk, inanıyorum ki öğrenciler de mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer ve hayırseverler katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Katılımcılar, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.