Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Alim Asaf Konat, ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip-1 ile mücadele ediyor. Tedavisi yalnızca yurtdışında ve oldukça yüksek maliyetli olan Zolgensma gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi seferber oldu.

15 Şubat 2021 doğumlu olan Alim Asaf, 27 aylıkken SMA tanısı aldı. Fizik tedavilerle yaşamını sürdüren minik Alim için doktorların yanlış yönlendirmeleri nedeniyle kampanyaya geç başlanabildi. Ancak yurtdışındaki uzman doktorların incelemeleri sonrası Zolgensma tedavisinin umut olabileceği kesinleşti.

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Naci Yılmaz ile birlikte MERSINTIME'ı ziyaret eden baba Latif Konat ; “Oğlumuzun sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışıyoruz. İlacın maliyeti çok yüksek, tek başımıza altından kalkmamız imkânsız. Tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz , Allah rızası için sesimi duyan, gerekirse ayaklarınıza kapanırım. Ben para yüzünden evladımı kaybetmek istemiyorum. Ben dilenci değilim. Evladımın yaşaması için mücadele eden bir babayım sadece ” diyerek çağrıda bulundu.

Mersin Valiliği izniyle başlatılan kampanya kapsamında Alim Asaf Konat adına açılmış hesaplara bağış yapılabiliyor. Ayrıca @sma.alimasafaumutol adlı sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenen canlı yayınlarla da destek toplanıyor.

Destek Olmak İçin

Alıcı Adı: Alim Asaf Konat

TL: TR10 0006 4000 0016 6050 5466 62

USD: TR14 0006 4000 0026 6050 1465 57

EURO: TR31 0006 4000 0026 6050 1465 42

Her bağış, minik Alim’in hayata tutunması için büyük önem taşıyor.