Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Yık-Yap Projesi kapsamında yeniden inşa edilen 16 derslikli Tekmen Ortaokulunun yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Tekmen Mahallesi Muhtarı Ahmet Gül, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Okul Müdürü Hüsnü Öztürk, eğitimin en temel hizmet olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin yeni binalarına kavuşmasının mutluluğunu paylaştı. Öztürk, desteklerinden dolayı Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek okulun açılışını yaptı. Açılış sonrası Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Topsakaloğlu, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak yeni okulun Tekmen’e hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, öğrenciler ve velilerin yeni binayı gezerek mutluluklarını paylaşmalarıyla sona erdi.